Venezuela rechaza venta de armas a Taiwán anunciada por EEUU

CUIDAD MCY.-El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este lunes mediante un comunicado su rechazo al anuncio realizado por Estados Unidos acerca de la venta de armas a Taiwán.

“La República Bolivariana de Venezuela fiel a los principios de respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional, rechaza de manera firme y categórica el peligroso anuncio del gobierno de los Estados Unidos de América de llevar a cabo ventas de armas a gran escala a Taiwán”, señala el primer párrafo de la comunicación dada a conocer por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil.

El Ejecutivo nacional argumenta que tal acción significa una grave injerencia en los asuntos internos de la República Popular China y una violación flagrante de Washington a los compromisos internacionales asumidos por la propia Casa Blanca, a su vez que asegura que tal acción atenta contra la soberanía del gigante asiático.

Ejercicios militares chinos

Entretanto, el Comando del Teatro Oriental de China puso en marcha desde este lunes unos ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán, informó su portavoz, Shi Yi, citado por la agencia de noticias Xinhua. El funcionario detalló que las acciones se enmarcan en la «Misión Justicia 2025» y tendrán como foco alistar patrullas de preparación para el combate en mar y tierra, la obtención de la superioridad conjunta, así como el bloqueo de puertos y zonas clave y la disuasión multidimensional en la región.

«Con buques y aeronaves acercándose a la isla de Taiwán en estrecha proximidad desde diferentes direcciones, tropas de múltiples servicios participan en asaltos conjuntos para probar sus capacidades en operaciones conjuntas», declaró Yi.

El vocero del gobierno chino fue enfático al afirmar que esos simulacros representan una advertencia para aquellas fuerzas que buscan la independencia de Taiwán y solicitan injerencia extranjera, así como de «una medida legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China», afirmó

FUENTE CUIDAD CCS \ FOTO ARCHIVO