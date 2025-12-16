Ciudad MCY

En 95% avanza la rehabilitación del CDI de La Mora en La Victoria

PorBeatriz Guilarte

Dic 16, 2025

CIUDAD MCY.- Los trabajos de rehabilitación del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Hugo Chávez, ubicado en la urbanización La Mora, parroquia Castor Nieves Ríos, se encuentran avanzados en un 95%. Se espera que la obra sea entregada y puesta al servicio del pueblo en su totalidad en los próximos días.

Entre los trabajos, vale mencionar la climatización de todas las áreas, impermeabilización y reparación de las diferentes áreas sanitarias, adecuación de espacios como el de odontología, oftalmología, rayos x, endoscopia, así como la restructuración de quirófano y reparación de aires acondicionados.

Así lo informó Uvaldo Felpeto, director del centro asistencial y del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Victoria, quien destacó el apoyo del alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez y de la gobernadora Joana Sánchez.

“(…) se estaban brindando más de 6 mil atenciones mensuales aproximadamente. Pero con estos trabajos de rehabilitación el servicio mejorará considerablemente aumentando la capacidad de atención a las familias.  Desde el municipio Ribas seguimos avanzando en materia de salud, brindando un servicio de calidad y de manera gratuita”, recalcó el director del CDI.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS  |  FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

