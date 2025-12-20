Intensifican labores de mantenimiento integral en el HCM

El Gobierno Regional reitera su compromiso con el derecho a la salud. El mantenimiento de los principales centros asistenciales, son considerados elementos claves para fortalecer la atención ciudadana

CUIDAD MCY.-En el marco de las políticas de fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, se puso en marcha un despliegue de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM), ubicado en el municipio Girardot. Estas acciones tienen como objetivo principal garantizar espacios dignos, limpios y seguros para los pacientes, el personal sanitario y los visitantes que diariamente acuden a este centro asistencial.

El operativo, liderado por la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua), comprende una intervención profunda en las áreas externas del nosocomio. Entre las labores destacan la recolección, el manejo y la disposición final de desechos sólidos, así como el desmalezamiento y retiro de desechos vegetales. Estas tareas no solo mejoran la estética del recinto, sino que reducen focos de contaminación y optimizan la seguridad perimetral.

Este plan de atención se ejecuta bajo las orientaciones directas del presidente Nicolás Maduro y los lineamientos estratégicos de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, en un esfuerzo mancomunado por elevar la calidad de vida en la entidad.

La ejecución técnica y operativa es producto de la articulación entre el Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y la gestión directa del presidente de FundAragua, Edinson Gutiérrez.

Con estas acciones, el Gobierno Regional reafirma su compromiso con el derecho a la salud y el mantenimiento de las infraestructuras clave para la atención ciudadana, asegurando que el Hospital Central de Maracay se mantenga como un referente de servicio y operatividad en la región central del país.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA