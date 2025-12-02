Estado venezolano autoriza a EEUU reanudar vuelos de repatriación al país

CIUDAD MCY.- La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informó que fue autorizada la reanudación de vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos tras recibir una solicitud del Gobierno norteamericano.

«La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informa que ha recibido la solicitud del Gobierno de los EE.UU. para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela», reseñaron a través de un comunicado difundido por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte».

En ese sentido, informaron que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, “se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC, en la ruta Phoenix, Arizona- Maiquetía, con número de vuelo EAL8280/8281, en la aeronave B777-200, matrícula N771KW (principal), N825KW (alterna), para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense”.

Asimismo, indicaron que esta autorización ha sido emitida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes internacionales de la aviación civil.

“La repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará», puntualizaron.

VTV | FOTO CORTESÍA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ramón Celestino Velásquez Araguayán (@rvaraguayan)