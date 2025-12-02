FANB neutraliza aeronave usada para el narcotráfico en Apure

CIUDAD MCY.-Como parte de la Operación Escudo Bolivariano 2025, en defensa de la soberanía nacional, fue localizada y neutralizada una aeronave usada para el narcotráfico en el estado Apure.

La información la dio a conocer el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), G/J Domingo Hernández Lárez, a través de redes sociales, quien indicó que la aeronave fue ubicada en sobrevuelo a baja cota de manera ilegal sin emitir la identificación correspondiente.

Ante la localización y ausencia de respuesta, fue declarado blanco de interés por asumirse que era usada para el narcotráfico. Específicamente en el municipio Pedro Camejo del estado Apure fue interceptada; se trata de una aeronave bimotor color blanco sin matrícula.

Con esta, se suman 418 aeronaves inutilizados desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo y la número 27 en el 2025.

«Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia, nuestro territorio no será usado de plataforma para el narcotráfico», finalizó el G/J Hernández Lárez.

VTV | FOTO CORTESÍA