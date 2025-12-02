Gobierno venezolano reafirma voluntad de fortalecer cooperación con Santa Lucía

CIUDAD MCY.- El Gobierno venezolano reafirmó su irrestricta voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación bilateral con Santa Lucía, en sintonía con los históricos principios de integración y solidaridad que los caracterizan, en pro de trabajar para mantener el Gran Caribe como Zona de Paz.

A través de un comunicado, expresaron su felicitación al Gobierno de ese país por la celebración de las elecciones generales efectuadas el 1 de diciembre, «en una jornada que reafirmó el compromiso con la democracia y la voluntad de los ciudadanos».

“Venezuela expresa su reconocimiento al Partido Laborista de Santa Lucía (SLP) y a su líder, el Primer Ministro Philip J. Pierre, por su segunda victoria consecutiva, bajo la confianza que han recibido del electorado y enviamos nuestros mejores deseos en esta renovada gestión”, reseña el texto.

Más temprano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su reconocimiento al pueblo de Santa Lucía por la jornada democrática. «Felicito con respeto y admiración está democrática victoria, que honra la voluntad popular y fortalece la esperanza en un Caribe soberano, digno y unido«, escribió el jefe de Estado.

VTV | FOTO CORTESÍA