Venezuela y Estados Unidos exploran apertura de embajadas bajo diplomacia de paz

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Venezuela y Estados Unidos han iniciado contactos para explorar canales que permitan la reapertura de sus respectivas embajadas, en el marco de una estrategia denominada «diplomacia bolivariana de paz».

Tras la incursión militar y el secuestro del Mandatario Constitucional, Nicolás Maduro, y de la Primera Dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, hizo referencia a que sigue siendo primordial reiterar la denuncia de agresión que sufrió el pueblo venezolano.

Enfatizó que, pese al impacto de la intervención en la población civil, la respuesta del Estado se mantendrá estrictamente en el terreno diplomático. “Nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela”, sentenció.

En este proceso de mediación, Rodríguez destacó el rol fundamental desempeñado por el Emir de Catar, quien facilitó el canal de comunicación inicial entre Washington y Caracas durante las horas posteriores al ataque.

Detalló que el gobierno catarí está colaborando en una agenda de trabajo que resulte «beneficiosa para ambas partes» bajo el respeto a la soberanía nacional, con la meta final de asegurar el retorno del jefe de Estado, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores, al país.

PRENSA PRESIDENCIAL | FOTO : CORTESÍA