Estos son los peloteros que van al Clásico con Venezuela

CIUDAD MCY.-Tal y como se esperaba este jueves, se dio a conocer el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Un total de 30 peloteros representarán al país en el torneo de selecciones más importante de la pelota mundial.

Recordemos que para la fecha de hoy estaba estipulado el anuncio de todas las nominas de los países anfitriones del CMB.

Entre las novedades del roster se encuentran las ausencias de Robert Suárez, José Altuve y Jesús Luzardo (estas dos últimas ya antes anunciadas). En cuanto a las nuevas caras de Venezuela están Keider Montero, Ranger Suárez, Ricardo Sanchez, Ezequiel Tovar, Daniel Palencia, Willson y William Contreras.

Asimismo, varios de los jugadores que estuvieron en el Clásico Mundial pasado son Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Andrés Giménez, Luis Arráez, Germán Marquez, Ronald Acuña Jr., etc. Como dato adicional, Salvador Pérez y José Álvarado jugarán su tercer Clásico seguido.

Los dirigidos por Omar López están en el Grupo D junto a Paises Bajos, Israel, Nicaragua y República Dominicana. El mismo se estará disputando en el LoanDepot Park de Miami.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA