Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Presidenta (E) dio la bienvenida a la Serie de Las Américas 2026

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 5, 2026

CIUDAD MCY.-¡Bienvenidos a la Serie de Las Américas 2026!, fueron las palabras de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en un mensaje emanado por sus redes sociales, en la noche de este jueves, a pocos minutos de iniciar el primer juego.

Con la participación de 7 países: Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua, Panamá y México, y un pueblo unido en la pasión por el béisbol, la Mandataria Nacional Encargada con gran entusiasmo se dirigió a los amantes y a los fanáticos del béisbol, expresando su orgullo por la realización de los juegos en territorio venezolano.

Los partidos se disputarán en el Monumental de Caracas y en el Estadio de La Guaira. ¡Así que, bienvenido a esta Serie de las Américas!, expresó la Presidenta (E) de Venezuela.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Deportes

Estos son los peloteros que van al Clásico con Venezuela

5 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta encargada firma Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación

5 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Deportes

Presidenta (E) dio la bienvenida a la Serie de Las Américas 2026

5 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta (e) Delcy Rodríguez: Aprobada en primera discusión «ley para la paz y para la reconciliación nacional»

5 de febrero de 2026 Rafael Velásquez