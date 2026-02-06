Presidenta (E) dio la bienvenida a la Serie de Las Américas 2026

CIUDAD MCY.-¡Bienvenidos a la Serie de Las Américas 2026!, fueron las palabras de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en un mensaje emanado por sus redes sociales, en la noche de este jueves, a pocos minutos de iniciar el primer juego.

Con la participación de 7 países: Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua, Panamá y México, y un pueblo unido en la pasión por el béisbol, la Mandataria Nacional Encargada con gran entusiasmo se dirigió a los amantes y a los fanáticos del béisbol, expresando su orgullo por la realización de los juegos en territorio venezolano.

Los partidos se disputarán en el Monumental de Caracas y en el Estadio de La Guaira. ¡Así que, bienvenido a esta Serie de las Américas!, expresó la Presidenta (E) de Venezuela.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA