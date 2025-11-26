La Ciudad de Turmero se prepara para celebrar su 405° aniversario

Con un despliegue de servicios públicos alistan a la parroquia capital del municipio Santiago Mariño para la gran fiesta

CIUDAD MCY.-En el marco de la celebración de los 405 años de la parroquia capital Turmero, se llevó a cabo un operativo integral de embellecimiento en la ciudad denominado «Plan Cayapa de Servicios Públicos de Mariño (Serpumar)».

Siguiendo los lineamientos de la segunda transformación «Ciudades Humanas» y Servicios Públicos del plan de las 7T impulsado por el presidente, Nicolás Maduro, los equipos realizaron labores de desmalezamiento, limpieza, barrido, servicios eléctricos y asfaltado en la calles del casco central.

Jorge Tovar, director parroquial de los servicios públicos, destacó que «alrededor de 200 personas de equipos múltiples de servicios públicos» se desplegaron en las distancias localidades.

Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del Estado Aragua, Joana Sánchez, el equipo del alcalde, Carlos Guzmán, y Fundaragua para el cumplimiento de estas acciones.

JUAN ZAPATA | CIUDAD MCY |FOTOS CIUDAD MCY