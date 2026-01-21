Sistema hídrico de Barbacoas alcanza 80% de avance

Estos trabajos se desarrollan en articulación con el Ministerio de Atención de las Aguas y la empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro) que mediante un despliegue técnico especializado que involucró a los equipos del acueducto municipal

CIUDAD MCY.- Las comunidades de Barbacoas avanzan hacia un sistema de agua potable más eficiente, tras alcanzar un 80% de avance en la sustitución de tuberías de 20 pulgadas en la línea principal de aducción, en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta.

La obra forma parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos, enmarcada en la Segunda Transformación del Plan de las Siete Transformaciones (7T) y del Plan de la Aragüeñidad, diseñados por el presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Estos trabajos se desarrollan en articulación con el Ministerio de Atención de las Aguas y la empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro) que mediante un despliegue técnico especializado que involucró a los equipos del acueducto municipal, enfocados en la rehabilitación integral del sistema hídrico de Barbacoas, con el objetivo de optimizar la conducción del agua potable, mejorar la presión en la red y reducir pérdidas en la distribución.

La sustitución de la tubería de gran diámetro en la línea principal de aducción permitirá consolidar un servicio más continuo, eficiente y confiable, beneficiando de manera directa a las comunidades de la municipalidad y fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la localidad.

Estas labores cuentan con el acompañamiento de la gestión municipal, encabezada por el alcalde Julio Melo, como parte del trabajo articulado entre las instancias nacionales, regionales y municipales para dar respuesta estructural a las necesidades del pueblo en materia de agua potable.

REINYMAR TOVAR

FOTOS | CORTESÍA