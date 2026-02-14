Excarceladas otras 17 personas por Proyecto de Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó, este sábado, que otras 17 personas que se encontraban privadas de libertad en el Centro de Reclusión Zona 7-Boleíta de Caracas, fueron excarceladas como parte del Proyecto de Ley de Amnistía.

«En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento», precisó el diputado.

Además, Rodríguez destacó que continúan la ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática y entre hermanos.

«Todos tenemos una misma canción: El Gloria al Bravo Pueblo. Todos una misma bandera», agregó el parlamentario.

De acuerdo con las autoridades, se han producido más de 800 excarcelación desde el mes de diciembre de 2025, por iniciativa del Ejecutivo nacional.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA