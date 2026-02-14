Presidenta encargada: Mostramos al mundo que nada nos derrota

CIUDAD MCY.- “Este es el colorido de la identidad venezolana, de lo que somos, de lo que estamos haciendo por defender nuestra paz, nuestra tranquilidad y que estos carnavales 2026 sean justamente un paso más, en este año, para nosotros mostrar al mundo nuestra gran espiritualidad, mostrar al mundo que nada nos derrota, que nada nos vence, que nuestra historia nos impulsa”, expresó la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Desde el Paseo Macuto del estado La Guaira, la alta encargada de la jefatura del Estado venezolano dio este viernes el grito de Carnaval 2026, en paz y con los Circuitos Comunales desplegados en alegría y en defensa de las tradiciones y la cultura venezolana.

Acompañada del gobernador José Alejandro Terán, el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez, la ministra de Turismo, Daniella Cabello, voceros y voceras del Poder Popular de La Guaira, Delcy Rodríguez presenció el desfile escolar nocturno en el arranque del despliegue del Carnaval Viva Venezuela, Carnavales Felices, Seguros y en Paz.

En transmisión en vivo y directo de Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada informó que miles de recreadores se encuentran en todo el territorio nacional, también en los Carnavales Comunitarios en los cinco mil 336 Circuitos Comunales.

“Y nosotros estamos acá, en el estado La Guaira (…) desplegados ya y recibiendo nuestras tradiciones culturales más importantes, donde está la mezcla de lo que somos como pueblo, nuestras tradiciones indígenas, la sangre europea que también está en nuestro mestizaje y, sobre todo, nuestra sangre africana afrodescendiente”, agregó.

CARNAVALES DE EL CALLAO Y CORO

Para mostrar a los venezolanos y pueblos del mundo la alegría, la paz y la defensa de la soberanía, realizó dos pases satelitales a Bolívar y Falcón, donde, al igual que en muchas regiones del territorio, también se daba el grito de Carnaval.

En El Callao, la gobernadora Yulisbeth “Tata” García, desde El Paseo de las Ocho Estrellas, a la orilla del río Orinoco, junto al ministro de Desarrollo Minero, Héctor Silva, el alcalde y otras autoridades civiles y militares, demostró la efervescencia de esta tradicional y centenaria carnestolendas del sur de Venezuela. “Este es un territorio de paz, seguro y de felicidad”, coincidieron las autoridades de Bolívar.

En Falcón, desde el Parque Nacional Médanos de Coro, el gobernador Víctor Clark mostró igualmente la alegría por estas festividades y el despliegue de seguridad y personal capacitado para garantizar diversión y recreación al pueblo y visitantes, aunado a un video turístico de las bellezas naturales de la entidad que se conjugan con las actividades programadas para estos días de asueto.

“Así como tenemos en los Andes nieve, tenemos playas, tenemos llanos, tenemos montañas, tenemos también los Médanos de Coro”, respondió Delcy Rodríguez al comentar que la ministra de Turismo, Daniella Cabello, tiene un trabajo agradable y fácil porque Venezuela es un país con una riqueza turística, paisajística y de gran diversidad para que el pueblo y los visitantes internacionales disfruten de la vida.

Finalmente, la jefa del Poder Ejecutivo recordó que el turismo es parte de la economía nacional, y las temporadas de carnavales son propicias para mostrar al mundo la belleza turística de Venezuela.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA