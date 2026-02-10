Exposición “Conversando entre muñecas” honra a Zobeyda Jiménez

CIUDAD MCY.- Con un acto cargado de sensibilidad y tradición, este lunes 9 de febrero la Fundación Red de Arte del estado Aragua, junto al movimiento de muñequeras amorosas de diversos municipios de la región, cerraron la programación conmemorativa por el aniversario del natalicio de Zobeyda Jiménez, conocida como “La Muñequera”.

En este sentido, Elizabeth Grimán, coordinadora galerista de la Red de Arte de Maracay, informó que este año la celebración, que llevó por título “Manos, retazos de amor y esperanza”, contempló la realización del taller “Conversando entre Muñecas” en distintas comunas de la entidad, impartido por Neyra Escorihuela y Lili Zapata, integrantes del movimiento de muñequeras amorosas.

Los resultados de esta experiencia formativa fueron presentados en una exposición realizada en los espacios de “Café, Cacao y Cultura”, ubicados en el emblemático Teatro de la Ópera de Maracay.

Grimán destacó la participación de 15 muñequeras artesanas en este evento, así como el apoyo institucional del Teatro de la Ópera de Maracay, encabezado por su presidente, Cendis Romero.

Durante la clausura de la celebración, Romero fue designado padrino de las muñecas junto a Ámbar Laya, integrante de la directiva del teatro. El acto de bautizo estuvo presidido por el juguetero y patrimonio cultural del estado Aragua, Julio Pérez.

PRENSA GABINETE CULTURAL DE ARAGUA

FOTO: PRENSA GABINETE CULTURAL DE ARAGUA