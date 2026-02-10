Ciudad MCY

Comunicación Patria

Cultura

Exposición “Conversando entre muñecas” honra a Zobeyda Jiménez

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 10, 2026

CIUDAD MCY.- Con un acto cargado de sensibilidad y tradición, este lunes 9 de febrero la Fundación Red de Arte del estado Aragua, junto al movimiento de muñequeras amorosas de diversos municipios de la región, cerraron la programación conmemorativa por el aniversario del natalicio de Zobeyda Jiménez, conocida como “La Muñequera”.

En este sentido, Elizabeth Grimán, coordinadora galerista de la Red de Arte de Maracay, informó que este año la celebración, que llevó por título “Manos, retazos de amor y esperanza”, contempló la realización del taller “Conversando entre Muñecas” en distintas comunas de la entidad, impartido por Neyra Escorihuela y Lili Zapata, integrantes del movimiento de muñequeras amorosas.

Los resultados de esta experiencia formativa fueron presentados en una exposición realizada en los espacios de “Café, Cacao y Cultura”, ubicados en el emblemático Teatro de la Ópera de Maracay.

Grimán destacó la participación de 15 muñequeras artesanas en este evento, así como el apoyo institucional del Teatro de la Ópera de Maracay, encabezado por su presidente, Cendis Romero.

Durante la clausura de la celebración, Romero fue designado padrino de las muñecas junto a Ámbar Laya, integrante de la directiva del teatro. El acto de bautizo estuvo presidido por el juguetero y patrimonio cultural del estado Aragua, Julio Pérez.

PRENSA GABINETE CULTURAL DE ARAGUA

FOTO: PRENSA GABINETE CULTURAL DE ARAGUA

  

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Sistema patria anuncia cronograma para la segunda semana de febrero

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Especial

NASA permitirá el uso de celulares en misiones espaciales tripuladas por primera vez

10 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Gobierno Bolivariano aprobó impermeabilización de 10 torres en «Los Frutales»

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Avanza con paso firme la ejecución de la ACA de la 4 T

10 de febrero de 2026 Beatriz Guilarte