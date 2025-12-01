Gobierno de Zamora optimiza red de aguas servidas en San Francisco de Asís

Los habitantes de la localidad mejorarán la imagen de sus calles gracias a la sustitución de 200 metros de un colector

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de fortalecer el sistema de aguas residuales, el gobierno del municipio Ezequiel Zamora ejecutó la sustitución de 200 metros de colector de aguas servidas con tubería de concreto de 24 pulgadas en la carretera nacional San Francisco de Asís – Las Guacharacas.

Estas labores enmarcadas en la segunda transformación para el fortalecimiento de los servicios públicos y la conformación de ciudades humanas benefician un poco más de mil 800 familias comunidades de Asentamiento Campesino Los Conotos, Guayabal 95, Las Colinas y Los Alelí, pertenecientes a la comuna Robert Serra.

Estos trabajos fueron supervisados por la alcaldesa Anahis Palacios quien destacó la importancia de estas acciones para garantizar mayor calidad de vida al pueblo.

“Este es un compromiso que asumimos con nuestra gente. Gracias al programa 1×10 del buen gobierno y las 7 transformaciones orientadas por nuestro presidente Nicolás Maduro estamos transformando la realidad de nuestros ciudadanos, dignificando su vida y garantizando servicios básicos de calidad”. Comentó Palacios.

Al tiempo que destacó la importancia y el papel protagónico que juega el Poder Popular Organizado en la ejecución y consolidación de estas obras de gran envergadura.

“Agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra Gobernadora Johana Sánchez y a nuestra alcaldesa Comunera Anahis Palacios por hacer realidad este trabajo que tanto esperábamos, aquí se evidencia su amor y compromiso”. Resaltó Teresa Álvarez, habitante del sector.

Es importante destacar que la sustitución de este colector se suma a los trabajos de agua servidas, la colocación de alumbrado público y la reactivación de pozos de agua que se llevan a cabo en simultáneo en distintos sectores de Ezequiel Zamora.

