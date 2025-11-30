Familias de San Sebastián se beneficiaron con jornada de alimentación

Los ciudadanos manifestaron realizar sus compras «rápido, sin colas y a un buen precio», adquiriendo ingredientes esenciales para la cena navideña.

CIUDAD MCY.-En el municipio San Sebastián de Los Reyes se llevó a cabo una extraordinaria jornada de alimentación que ofreció una extensa variedad de productos a precios accesibles, con el fin de asegurar el bienestar de las familias aragüeñas de cara a las festividades decembrinas.

La actividad, que busca garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios justos para fortalecer la seguridad alimentaria y proveer protección social, se realiza bajo la orientación del presidente Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

Esta jornada tuvo lugar en la comunidad Esperanza 1, ubicada en el circuito comunal Pedro Aldao. Las bodegas de las empresas Alimentos Aragua Socialista (ALAS) y Mercados de Alimentos (Mercal) pusieron a disposición de los habitantes, a precios excepcionales, una amplia gama de productos como, proteínas, víveres, hortalizas, artículos de aseo personal y del hogar

Esta iniciativa permitió a los sansebastianeros abastecerse de productos de excelente calidad desde la cercanía de sus hogares, eliminando la necesidad de movilizarse a mercados convencionales.

PRODUCTOS PARA LA CENA NAVIDEÑA

Los ciudadanos expresaron su satisfacción con la jornada, destacando que pudieron realizar sus compras «rápido, sin colas y a un buen precio».

Subrayaron, además, haber podido adquirir los ingredientes esenciales para preparar la tradicional cena navideña del 24 y 31 de diciembre.

La jornada de alimentación en el sur del estado forma parte del trabajo realizado por las autoridades regionales, con la finalidad de brindar solidaridad y protección alimentaria en cada rincón de la entidad, garantizando que las familias puedan celebrar las navidades con los productos necesarios.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESÍA