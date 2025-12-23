Ciudad MCY

FANB rechaza cualquier intento de sometimiento que atente dignidad de los pueblos

PorRafael Velásquez

Dic 23, 2025

CIUDAD MCY.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como defensores de la soberanía y la paz, reafirman su «rechazo a cualquier intento de sometimiento que atente contra la dignidad de los pueblos, así como el uso indecente del poder», así lo afirmó el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López.

Exaltó que la FANB se mantiene firme en la defensa de la paz y la armonía, «trabajando unidos por nuestra Venezuela» con un compromiso que «se fundamenta en valores universales de justicia, igualdad y libertad, reflexionando sobre la importancia de combatir el espíritu del supremacismo y la explotación humana en todas sus formas».

El ministro de la Defensa expresó que el espíritu del supremacismo, de ponerse por encima del hombre, son acciones que «las combatió Jesucristo, sojuzgar y poner por debajo, esclavizar y someter a un ser humano es inviable hoy en día».

Asimismo, reflexionó que nadie debe sentirse superior a nadie, en el que «el principio de igualdad entre las naciones se ponga por delante de todo» con el concepto de soberanía que debe ser respetado junto a «la autodeterminación de los pueblos (…) de bien, un pueblo de alma profunda, un pueblo que quiere trabajar, que quiere superar las dificultades y que quiere defender su patria siempre».

