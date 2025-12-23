CNU aprobó nuevos postgrados que serán impartidos en el IVIC

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó, durante una sesión extraordinaria, nuevos programas de postgrado, los cuales serán impartidos desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

De acuerdo con una nota de prensa del ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT), la Maestría y doctorado en ciencias, mención catálisis; Maestría en ciencias, mención biomedicina molecular y la Maestría y doctorado en ciencias, mención biotecnología, son algunos de los nuevos programas aprobados.

La vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, estos postgrado «son tan fundamentales y vitales para el nuevo tiempo de la formación técnico y científica del país. Particularmente los cinco nuevos posgrados que se aprueban para Venezuela en el marco del IVIC realizados en el IVIC, tienen que ver con la continuidad de la formación técnica, de las carreras que hoy ustedes aprobaron De la Universidad de las Ciencia Dr. Humberto Fernández Morán».

La también ministra de Ciencia y Tecnología informó que el país cuenta con mil 82 proyectos de investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, vinculados a los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

De estos, 475 proyectos están directamente relacionados con espacios académicos universitarios, lo que representa una inversión aproximada de 5 millones de dólares destinados exclusivamente al ámbito universitario.

En materia de transformación digital, señaló que durante el año se entregaron a las universidades 10 aulas de software soberano y seguro, beneficiando a más de mil 500 estudiantes que actualmente se forman en programación y se preparan para incorporarse al mundo digital y al desarrollo de la inteligencia artificial.

«Es una oportunidad increíble de estimular el desarrollo de la inteligencia artificial, en Venezuela con capacidad propia», puntualizó.

Recordó que Venezuela fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) al declarar al Centro de Biotecnología para la Producción de Semillas Agámicas (Cebisa) como centro de categoría II de ciencia abierta, un espacio que contó con la colaboración con tres universidades.

Asimismo, Jiménez hizo un llamado a las universidades a fortalecer una ciencia con propósito, orientada desde lo local a la generación de proyectos de investigación y desarrollo, así como invitó a las casas de estudios a promover, dentro de la comunidad científica, a registrarse en el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, como espacio fundamental para visibilizar los datos de las y los venezolanos que hacen ciencia en el país.

En este contexto, propuso la creación de una Comisión de Ciencia y Tecnología dentro del CNU, así como el impulso de comités de bioética que acompañen los procesos académicos y de investigación.

