PBA celebró su 51° aniversario con marcha por la paz y defensa de la soberanía

*** El acto de júbilo inició con una marcha en perfecta función– militar en compañía de autoridades gubernamentales quienes reconocieron la destacada labor de las fuerzas policiales que han desempeñado a lo largo y ancho del territorio aragüeño***

CIUDAD MCY.-En un acto central que enalteció la labor de los hombres y mujeres de azul que resguardan, protegen y sirven al pueblo aragüeño se celebró el 51° aniversario de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA).

El acto lleno de júbilo, estuvo encabezado por la vocera del Poder Popular de la Gobernación, Joana Sánchez, quien estuvo acompañada de Félix Romero, secretario de Gobierno; Katiana Hernández, Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) ; G/B Raúl Roberto Parra, director de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua ; G/B Rufo Parra Hernández, Comandante de la Zona 42 Guardia Nacional Bolivariana de Aragua ; el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, diputados, alcaldes y alcaldesas entre otras autoridades.

La celebración inició con una marcha en perfecta función Militar – Policial, que recorrió la avenida Constitución hasta llegar a la estación central Antonio José de Sucre de la Policía del estado Aragua, donde los funcionarios se comprometieron en defender la patria para preservar la paz de todos los aragüeños.

La gobernadora Sánchez, en el acto he hizo un llamado a los hombres y mujeres de azul de asumir al llamado de alistamiento , enmarcado al Plan de la Soberanía y Paz, orientado por el presidente , Nicolás Maduro para estar preparado y defender la patria de Bolívar y Hugo Chávez de las amenazas del imperialismo norteamericano.

“En este 51° aniversario estoy convencida de que nuestra policía de Aragua estará siempre al frente invocando la paz, el amor, la justicia y la soberanía para que nuestro pueblo se sienta completamente acompañado y tranquilo”, manifestó La Vocera del Poder Popular.

Asimismo, la mandataria regional agradeció a los diferentes cuerpos policiales del estado por el medio siglo de trabajo admirable que hacen de por sacar el escudo y proteger al pueblo.

“Agradezco profundamente a los compañeros y compañeras de los diferentes cuerpos policiales del Estado Aragua, porque el pueblo en uniforme está resuelto a defender la patria, porque aquí defendemos en la línea de la paz y la independencia plena”.

INAUGURACIÓN DE GALERÍA

En la celebración la mandataria aragüeña encabezó el acto de inauguración de la nueva galería Comisario. “Joel Abiecer Rodríguez” que está ubicada en las instalaciones de la sede principal de la policía de Aragua.

Sánchez en esta apertura destacó la importancia de reconocer y honrar la labor de las fuerzas policiales que han desempeñado a lo largo y ancho del territorio aragüeño.

La nueva galería exhibe una colección de fotografías que documentan las significativas labores de los funcionarios en sus diversas facetas del trabajo, como operativos de seguridad, labores con la comunidad, formación y el desarrollo profesional de sus integrantes.

Finalmente, esta jornada deja claro que la fuerza policial es sinónimo de honor, integridad y servicio, hombres y mujeres que día a día construyen la paz en el estado para el bienestar de los ciudadanos.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| PRENSA GBA