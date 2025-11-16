Filven Aragua ofreció a lectores selectas obras de Liberarías del Sur

Esta casa editorial es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde la principal motivación es visibilizar a escritores y escritoras nacionales y latinoamericanos

CIUDAD MCY .- Yu Van Troy Álvarez, responsable de Librerías del Sur de Maracay y encargado de la muestra de los textos durante la Feria, hizo mención que las alianzas con las principales editoriales latinoamericanas, ha permitido contar con un robusto catálogo de títulos par ofrecer a los ávidos lectores venezolanos y con ello dar a conocer a los conocidos y a los más noveles escritores de la región.

Álvarez menciono que “en Venezuela generamos una plataforma nacional e internacional, para de esta manera dar a conocer a esos escritores y escritoras del continente con mayor fuerza y también dar un impulso a la importancia de la lectura y la creación literaria”.

Al mismo tiempo, el representante de Librerías de Sur considera que “todo lo que genera El Perro y la Rana y Monte Ávila, hacen un gran esfuerzo para proyectarlos a todas y a todas”.

“El comunicador y filósofo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, es actualmente uno de los escritores que tenemos, al igual que el ganador del premio Rómulo Gallegos, Vicente Batista, con su obra Simulacro de los Espejos, libro que está teniendo gran fuerza en las ventas a nivel nacional”, dijo.

RECEPTIVIDAD EN ARAGUA

Álvarez se siente agradecido con el presidente Nicolás Maduro, porque ha generado un gran impulso en estos momentos. Ha convocado a volver nuevamente a la lectura de los libros, para dándole posibilidades a la juventud para que se incorporen nuevamente a esos planes de lectura.

Librerías del Sur, Maracay y las 35 librerías a nivel nacional, han generado un club de lectura y círculo de estudios para darle un gran impulso y que la juventud se aboque a ese gran llamado que hace el presidente de la República.

El entrevistado mostró su agradecimiento a la gobernadora Joana Sánchez, “por los esfuerzos para mostrar la Filven 2025 en nuestro estado, y la presencia de más editoriales dando fuerza aquí en el Estado de Aragua”

“Esperemos que sigan impulsando este tipo de eventos que genera un gran estudio y una gran motivación, no solamente a la juventud y a la población infantil, sino a toda nuestra población, desde cero años hasta los cien”, culminó Álvarez.

MARCOS GAVIDIA | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY