Niños y niñas aprendieron con diversión en pabellón Infantil de la Filven

Los visitantes más pequeños contaron con actividades que los acercaron a los libros y a la lectura al niño mediante estrategias lúdicas

CIUDAD MCY .- La Biblioteca Pública de Aragua y su Sala Infantil, hoy convertidos en el pabellón de los niños y niñas en un reservado espacio de La Feria Internacional del Libro (Filven) Aragua 2025 y con José Gregorio Barrios como su bibliotecario llevó a los más pequeños a recibir conocimientos con actividades especialmente diseñadas.

Barrios mencionó que “en esta feria, estamos trabajando todo lo que está relacionado con la antigüedad, ejemplo la cultura de Egipto, que es el país invitado, también en el ámbito nacional la Guayana Esequiba, que es el estado invitado.

TRASCENDENCIA HISTÓRICA

Para el facilitador de la actividad “todo va relacionado con las pirámides, con los mitos, con las leyendas, tanto de la parte indígena, como de la parte mitológica de Egipto, en un ambiente agradable, de risas, de cordialidad, donde los niños se divierten y, a la vez van aprendiendo de geografía, de historia, de una manera divertida, explicó Barrios.

En este caso, están los niños trabajaron con arcilla con la intención que les quede el incentivo a investigar en las bibliotecas y en las escuelas para ampliar el conocimiento, específicamente, en este caso, acerca de lo que es Egipto y lo que es la Guayana Esequiba.

Continuó Barrios: “en el caso de nosotros, pretendemos que el material sean reciclado para colaborar con la naturaleza y tratar de generar menos desechos posible y que las cosas no se conviertan en basura, sino que ellos vean la utilidad que se le pueden sacar de manera sencilla. Nos divertimos, hacemos creativos y aprendemos al mismo tiempo.

PABELLÓN INFANTIL

En este caso, Barrios juntos a sus colaboradas organizaron un pabellón infantil fe la Filven al representar a la red de bibliotecas públicas del estado Aragua, y a la Biblioteca Pública Central que funciona en Maracay, ubicado en el complejo Santos Michelena diagonal al Museo Aeronáutico.

Se le está dando relevancia a la parte indígena a los niños porque el estado invitado Guayana Esequiba, quiere decir que ya es una manera de crear en el consciente colectivo de los niños y niñas que es un estados más de Venezuela y que siempre lo ha sido, pero no se tenía conciencia de ello porque poco se hablaba de él.

Igualmente, con Egipto, país invitado, se buscó el acercamiento cultural, como lo hace diplomáticamente Venezuela al tener buenas relaciones con la mayoría de países del mundo.

Finalmente, Barrios destaca el impulso que ha dado el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, para potenciar desde las bibliotecas públicas la cultura venezolana, para que la niña y el niño se motiven por su identidad venezolana, su sentido de pertenencia y quieran a Venezuela.

