Fiscal Saab impulsa la Ley de Amnistía como pilar para la reconciliación nacional y la paz

A su juicio, estas instituciones han volcado toda su experiencia jurídica y técnica para garantizar que la nueva ley no sea solo un documento formal, sino un eje articulador de la estabilidad política y la paz social.

El Fiscal General fue tajante al definir el espíritu de esta iniciativa, subrayando que su liderazgo busca un alcance universal y equitativo. «Es una Ley de Amnistía general para todos los factores políticos que hacen vida en la nación venezolana, no solo para un sector, porque ese es el sentido, una reconciliación que abarque tanto a la oposición como al sector gubernamental», expresó.

HACIA EL FIN DE LA CONFRONTACIÓN VIOLENTA

Bajo la premisa de la «voluntad de reconciliación», Saab destacó que el objetivo primordial de su despacho es clausurar definitivamente los ciclos de violencia. Los puntos clave de su gestión en esta ley incluyen:

Institucionalidad: El paso del uso de las armas al debate democrático.

El paso del uso de las armas al debate democrático. Legalidad: Consolidar un marco jurídico sólido que brinde garantías a todos los sectores.

Consolidar un marco jurídico sólido que brinde garantías a todos los sectores. Entendimiento: Promover un hito histórico que aleja al país de escenarios de guerra civil o confrontación armada.

Saab recordó que el instrumento abarca el periodo político desde 1999 por lo cual “todos los actos vinculantes a los delitos proclives a la ley serán revisados, evaluados”.

Expresó su apoyo a la iniciativa de amnistía así como la propuesta de una justicia penal alternativa. Dijo que el país “es una de las tierras de mayor paz y convivencia social”

Con esta labor, el Fiscal General reafirma su compromiso de guiar al país hacia una etapa de entendimiento institucional, donde el diálogo político sustituye de manera definitiva cualquier método de acción violenta.