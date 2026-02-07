Formación en IA marca la agenda del Programa Semilleros Científicos

CIUDAD MCY.- En una reunión de trabajo, autoridades del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología se reunieron con el M/G Iván Hernández Dala, presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), para coordinar esfuerzos en pro del desarrollo del Programa Nacional Semilleros Científicos en todo el territorio venezolano.

El encuentro, que contó con la participación de equipos técnicos del Ministerio, se enfocó en consolidar la agenda formativa destinada a jóvenes y estudiantes, con especial énfasis en la capacitación en inteligencia artificial, una de las prioridades de esta política pública para preparar a lo que el Ejecutivo ha denominado la “Generación Genial”.

Durante el diálogo se abordaron también estrategias para promover un uso racional y eficiente de las telecomunicaciones, alineadas con las directrices impartidas por el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de contribuir a la construcción de un país soberano, digital e independiente.

Autoridades presentes coincidieron en que la ciencia y la tecnología constituyen espacios claves para la generación de conocimiento, innovación y como motores de desarrollo social y educativo en Venezuela. En ese sentido, reafirmaron el rol formativo del programa, que ha venido expandiéndose a lo largo de los últimos años con la participación de miles de niños, niñas y jóvenes en actividades vinculadas a la investigación y la tecnología.

El Programa Nacional Semilleros Científicos, iniciativa impulsada por el Ministerio, a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, busca además fortalecer el vínculo entre el sector científico y la infraestructura tecnológica del país, promoviendo una cultura educativa orientada al conocimiento científico.

Con estos acuerdos, el Gobierno Bolivariano reitera su apuesta por consolidar una base de talento nacional que permita hacer frente a los desafíos tecnológicos del futuro.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA