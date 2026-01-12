Fortalecen bienestar social en la Comuna José Rafael Núñez Tenorio con Jornada Integral

CUIDAD MCY.-En un despliegue de compromiso social y atención directa al pueblo, se llevó a cabo una Jornada de Atención Social Integral en las instalaciones de la Escuela Básica Nacional Rafael Bolívar Coronado, ubicada en la Comuna José Rafael Núñez Tenorio del municipio Rafael Guillermo Urdaneta.

​La actividad, enviada por la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez, se desarrolló en estricto cumplimiento de la 4ta Transformación (Social) del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, impulsados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros ​y el respaldo fundamental de la vocera del Poder Popular ante la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

«Estas acciones forman parte de una estrategia de resistencia y organización popular para asegurar que la salud y la paz se mantengan como conquistas irreversibles del proceso bolivariano», destacó el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo junto a los voceras y voceros comunitarios del lugar.

Señaló que las familias del punto y círculo del referido sector popular recibieron atención directa en materia de salud y servicios públicos, en aras de elevar la calidad de vida en la localidad.

«Nosotros reafirmamos nuestra voluntad de avanzar unidos de la mano de nuestras comunas, para garantizar que el bienestar social llegue a cada rincón del estado Aragua», afirmó la máxima autoridad municipal.

