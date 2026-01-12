Estudiantado palonegrense volvió a las aulas para segundo momento pedagógico

El inicio de las actividades en la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez fue de especial celebración, ya que se logró concretar la recuperación integral de la estructura

CIUDAD MCY.-Tras el asueto decembrino, los niños, niñas y adolescentes del municipio Libertador volvieron a llenar de risas, creatividad y entusiasmo lo salones de clases, para el comienzo del segundo momento pedagógico del periodo 2025-2026.

El inicio de las actividades en la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez fue de especial celebración, con la entrega de una infraestructura renovada y adecuada para la formación de la generación de relevo.

Gracias a las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, en el sitio se efectuaron diversos trabajos que concluyeron en la rehabilitación integral.

La obra agrupó el saneamiento de paredes, restauración del techo, adecuación de los servicios básicos, emebelleciemiento con pintura, instalación de un parque infantil, construcción de paredes perimetrales, soldadura de rejas y barandales, entre otras acciones.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández acompañó la jornada, y destacó que la intervención del Gobierno nacional y regional se extenderá en todas la instituciones de la región, con el objetivo de ofrecer espacios adecuados y óptimos para la formación académica.

“La comuna se muestra feliz con este resultado, un logro alcanzado en la Agenda Concreta de Acción (ACA)”, refirió el parlamentario.

Por su parte, la profesora Eleida Herrera, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de esa jurisdicción, subrayó que el retorno a cases fue satisfactorio gracias al resguardo de los Organismos de Seguridad y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes mantuvieron la vigilancia y paz del Punto y Circulo.

UNA META MÁS

Luz Sequera, directora de la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez, agradeció a las autoridades por ofrecer a la población un sitio adecuado, confortable, pero sobre todo lleno de seguridad, pues antes no contaban con un perímetro fijo.

“Gracias también a la ministra Yelitze Santaella, quien durante la edificación de la Escuela Internacional de Liderazgo benefició a toda la zona con el embellecimiento y recuperación de estructuras”, acotó.

La Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez cuenta con 260 niños, 29 profesores, 22 obreros, y siete personas en el área administrativa.

