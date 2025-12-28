Ciudad MCY

Fuerzas productivas venezolanas prosperan para satisfacer las necesidades del pueblo

PorRafael Velásquez

Dic 28, 2025

Ciudad MCY.-El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros aseveró que las fuerzas productivas venezolanas han prosperado y «deben seguir haciéndolo para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo» en un mensaje a través de sus redes sociales.

Un nuevo informe que emitió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que Venezuela se encabeza como gran motor del crecimiento económico de toda la región con el registro de 6.5 % de crecimiento económico durante el presente año.

“Este camino lo estamos construyendo junto a todos los sectores económicos del país, consolidan un nuevo modelo, donde los 14 motores productivos representan la fuerza económica de la nueva Venezuela”, expresó.

Asimismo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez exaltó que cada uno de los sectores productivo «tienen la característica de impulsar una economía independiente y soberana que garantice la seguridad nacional. Se han expandido las capacidades de nuestro país para garantizar bienes, servicios y, lo más importante, la felicidad social”.

VTV| FOTO CORTESÍA

Por Rafael Velásquez

