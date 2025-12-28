PSUV aborda estrategias del Congreso Bolivariano del Poder Originario Constituyente

Ciudad MCY.-Se llevó a cabo una videoconferencia con los integrantes de la Secretaría de Movilización de Calle, junto a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para abordar el Congreso Bolivariano del Poder Originario Constituyente.

Este espacio tiene como objetivo debatir y proponer reformas a la Constitución, con el fin de fortalecer la participación popular, reestructurar el Estado y crear un nuevo modelo económico.

En ese sentido, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, destacó que todo esto se hace, mediante la integración de sectores sociales, como la clase obrera, en línea con el concepto de Poder Constituyente Originario.

Fernández también sostuvo que, durante esta jornada, se realizó un análisis profundo de esta convocatoria y se aprovechó la oportunidad para presentar un cronograma detallado de las actividades que se desarrollarán de cara a este congreso histórico. «El año 2026, vamos con toda la fuerza de nuestro pueblo; conquistaremos nuevos triunfos para Venezuela».

VTV | FOTO CORTESÍA