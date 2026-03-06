Maracay celebró 325 años de historia y tradición con gran gala cultural

Como parte del cronograma de actividades para celebrar el cumpleaños de Maracay, se realizó el encuentro en la Plaza de la Diversidad

CIUDAD MCY.- En un despliegue de alegría y sentido de pertenencia, Maracay, ¨la Ciudad Jardín de Venezuela¨ conmemoró su 325 aniversario vistiendo de gala los icónicos espacios de la Plaza de la Diversidad.

El evento, concebido para exaltar la genuina esencia del gentilicio maracayero, logró consolidar un poco más de siglos de historia como un hito fundamental de la identidad venezolana.

Esta jornada cultural fue impulsada por el Gobierno de Aragua, bajo la visión estratégica de la gobernadora Joana Sánchez y la organización directa del Secretario de Cultura, Nicolás González, junto a su equipo de trabajo. La celebración demostró que en el estado Aragua la gestión se vive y se siente a través de la promoción del arte y las tradiciones populares.

El encuentro contó con el acompañamiento de destacadas autoridades y directores regionales, quienes garantizaron que la logística y el éxito de la actividad gracias a su respaldo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el tradicional canto del «Cumpleaños feliz», el cual estuvo armonizado por las notas de la Orquesta Sinfónica de Aragua frente a una exhibición de doce tortas que protagonizaron el festejo central.

La programación musical y dancística ofreció un espectáculo de alto nivel con la participación de la Banda de Conciertos del Estado Aragua, la Banda Girardot, Danzas Aragua y la agrupación Expresión Criolla. El ritmo de «Candela y Cuero» y las voces de la Coral Magisterial, junto al talento visual de la Escuela Rafael Monasterios, completaron una propuesta artística que resaltó el legado libertario y patriótico de la región.

Con esta celebración, el Gobierno de Aragua reafirma su compromiso de seguir enalteciendo la historia local con amor, asegurando que el brillo de Maracay continúe siendo un faro de cultura para todo el país.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA