Fundaragua optimizó áreas estratégicas del Aeropuerto Los Tacarigua

Las labores se concentran en espacios operativos y de acceso, en el marco del proceso de adecuación técnica y mejora de los servicios aeroportuarios

CIUDAD MCY.- La recuperación integral de espacios y la optimización de áreas estratégicas marcan el despliegue que ejecutó el equipo de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), en el Aeropuerto Los Tacariguas, una intervención que busca fortalecer la operatividad del terminal aéreo y avanzar en su proceso de activación comercial.

La jornada contempla trabajos simultáneos en: áreas internas del aeropuerto, la plataforma, la pista y la zona de acceso por la carretera Maracay – Mariara, como parte de un operativo especial orientado al mejoramiento de las condiciones de infraestructura y servicio del principal terminal aéreo de la entidad.

Durante el desarrollo de estas acciones, la directora general del aeropuerto, Caryl Bertho, destacó el compromiso del personal que labora en el recinto y la importancia del despliegue en una temporada de alta para la población.

“Estamos muy contentos y felices, con una fuerza laboral completamente identificada con la tarea que tenemos asignada y haciendo todo lo necesario para activar la parte comercial del aeropuerto”, expresó.

Bertho explicó que el operativo responde a las directrices del presidente Nicolas Maduro y el respaldo de la vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, en el marco del Plan de las Siete Transformaciones (7T)

En ese contexto, precisó que las labores se ejecutan tanto en los espacios operativos internos como en las áreas externas y de acceso, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para el funcionamiento del aeropuerto.

Asimismo, informó que se trata de un mega operativo de recuperación de espacios, que incluye trabajos de desmalezamiento y embellecimiento, orientados a mejorar la imagen, funcionalidad y prestación de servicios.

Estas acciones, señaló, se desarrollan para dar respuesta a las expectativas de la colectividad aragüeña y acompañar el ejercicio de gestión regional.

La directora general aprovechó la oportunidad para invitar a la población a acercarse al terminal aéreo, al resaltar que el aeropuerto se mantiene abierto y en proceso de fortalecimiento de sus capacidades.

Indicó además que se cumplen las orientaciones del presidente Nicolás Maduro para avanzar en la activación de la actividad comercial, en estricto apego al marco legal vigente.

En relación con el proceso técnico, Bertho detalló que el Aeropuerto Los Tacariguas ha logrado completar la primera fase del proceso de certificación, el cual es regulado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y contempla cinco etapas.

Explicó que las labores de recuperación de espacios están directamente vinculadas a estas exigencias, permitiendo reducir no conformidades y avanzar hacia la consolidación operativa del terminal.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY