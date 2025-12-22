Inició campaña de concientización y prevención sobre venta de fuegos artificiales en Ribas

CIUDAD MCY .- El Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente se desplegó en la zona centro de la ciudad de La Victoria, con una campaña informativa y preventiva, a fin de concientizar sobre la venta de fuegos artificiales en el Municipio José Félix Ribas.

Dairy Vásquez, presidenta del sistema en Ribas, informó que la campaña preventiva, se encuentra siguiendo instrucciones del alcalde Juan Carlos Sánchez.

“El despliegue en la ciudad de La Victoria, es con la finalidad de generar conciencia en la venta de todo tipo de juego pirotécnico y que así como los vendedores deben ser prudentes, los padres y representantes también tomar conciencia en la manipulación de este los fuegos artificiales y más si están junto a sus hijos…”

“La idea es trabajar en conjunto en cumplimiento con la Ley Orgánica del Derecho del Niño, Niña y Adolescente, según lo contemplado en los artículos 92 y 262 con relación a la prevención y sanciones al incumplir los mismos”, indicó Vásquez.

Este despliegue, se estará realizando igualmente en la zona de Las Mercedes donde funciona la feria navideña, así como en todos los puntos donde existan personas con la debida permisología de comercialización de juegos pirotécnicos.

PRENSA ALCALDIA DE RIBAS | FOTOS PRENSA ALCALDIA DE RIBAS