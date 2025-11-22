GBA afinó estrategias para el fortalecimiento del sistema 1×10

Durante un encuentro, las autoridades regionales realizaron un balance exhaustivo de las acciones ejecutadas hasta la fecha, priorizando el fortalecimiento del sistema 1×10 del Buen Gobierno

CIUDAD MCY.- En el marco del despliegue territorial del Plan de la Aragüeñidad 2025-2029, se llevó a cabo un encuentro estratégico del Consejo del Gobierno Bolivariano de Aragua, con el firme propósito de consolidar el seguimiento, evaluación y articulación efectiva de las políticas públicas en la entidad.

La jornada de trabajo estuvo encabezada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, junto a su gabinete ejecutivo, conformado por secretarios, directores y presidentes de los entes adscritos al Gobierno regional.

Durante el encuentro, las autoridades realizaron un balance exhaustivo de las acciones ejecutadas hasta la fecha, priorizando el fortalecimiento del sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Además se revisaron los avances en la atención directa a las 191 comunas y circuitos comunales y el desarrollo de las Agendas Concretas de Acción (ACA), herramientas fundamentales para la resolución de problemas en las comunidades.

Asimismo, se destacó que todas estas estrategias están estrictamente alineadas con el Plan de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el presidente Nicolás Maduro, garantizando así la coherencia entre la gestión regional y los objetivos nacionales de desarrollo.

Con esta acción, el Gobierno regional reafirmó su compromiso de mantener un despliegue permanente en el estado, ratificando su voluntad de continuar trabajando incansablemente para asegurar el «Buen vivir» y el bienestar integral de todas las familias aragüeñas.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA GBA