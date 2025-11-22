Retiraron toldos y mercancía ilegal en Maracay

Acciones consecutivas de ordenamiento urbano recuperan espacio público en sectores comerciales

CIUDAD MCY.- Funcionarios de Poligirardot ejecutaron esta semana operativos de ordenamiento urbano en el casco central de Maracay y la avenida Bolívar de Santa Rosa, retirando toldos de puestos de tequeños y mercancía de comerciantes sin permisología.

El comisario general Carlos Ravenstain, comandante de Poligirardot, indicó que durante el operativo en el casco central de Maracay se procedió al retiro de toldos en puestos de tequeños. Le informaron a los comerciantes acerca de la obligatoriedad de utilizar sombrillas reglamentarias para mantener el ornato y la seguridad vial en la zona.

Explicó que con la intervención se buscó alinear los criterios de ocupación del espacio público en esta área de alta concentración comercial, aplicando los reglamentos municipales que regulan el ejercicio del comercio en vías públicas.

En otro procedimiento, los funcionarios de Poligirardot se desplegaron a lo largo de la avenida Bolívar del sector Santa Rosa, donde retuvieron a ciudadanos que ejercían la economía social sin la permisología correspondiente.

Según la información aportada, los casos detectados fueron trasladados a la estación policial zona centro para proceder con el decomiso de la mercancía.

El comisario general resaltó que estas acciones consecutivas forman parte de la tercera transformación del plan de gobierno municipal, enfocada en el ordenamiento urbano y la recuperación de espacios públicos para el disfrute ciudadano.

Estos operativos refuerzan el trabajo del alcalde Rafael Morales en el reordenamiento urbano integral, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro Moros. Con esto se aplican normativas que garantizan la convivencia ciudadana y el uso adecuado del espacio público en el municipio Girardot.

ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS: CORTESÍA