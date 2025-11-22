Presidente del TOM convoca a los mariñenses a participar en la Consulta Popular

CIUDAD MCY.- El presidente del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), Sendy Romero, encabezó una asamblea en la Sala de Autogobierno del emblemático sector Samán de Güere, espacio reconocido como cuna política y revolucionaria del estado Aragua.

Desde allí, realizó un llamado contundente a toda la comunidad a participar activamente en la cuarta Consulta Popular Nacional, a celebrarse este 23 de noviembre, mecanismo a través del cual los proyectos comunitarios seleccionados recibirán financiamiento directo del Gobierno nacional, liderado por el presidente obrero Nicolás Maduro.

Romero recordó que este proceso de consulta fortalece el poder popular y permite que las soluciones nazcan desde las propias comunidades, atendiendo sus prioridades reales.

TRES ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL TOM

Durante su intervención ante las mesas de trabajo, también destacó tres acciones prioritarias para el TOM: la iniciativa La Escuela va al Teatro, que permitirá a más de 150 niños disfrutar gratuitamente de una función; un programa de formación en estilismo para impulsar nuevos emprendimientos; y el proyecto La Comuna va al Teatro, mediante el cual las Salas de Autogobierno serán invitadas a visitar con mayor frecuencia las instalaciones culturales.

Asimismo, subrayó que la Sala de Autogobierno Samán de Güere es hoy un espacio productivo y autosustentable, uno de los avances más relevantes en Aragua, impulsados por la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde de Mariño, Carlos Guzmán. .

También enfatizó la importancia de mantener contacto directo con las UBCh y las comunas para articular esfuerzos bajo el lema “Menos escritorio, más territorio”, garantizando que las políticas sociales y culturales respondan a las necesidades del pueblo.

PRENSA MARIÑO | FOTOS: CORTESÍA