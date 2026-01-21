Gobierno Regional fortalece vínculos con el sector transporte

CIUDAD MCY.- Cumpliendo instrucciones de la Gobernadora Joana Sánchez, la Secretaría Sectorial de Transporte sostuvo una mesa de trabajo con la directiva de la Federación Bolivariana de Transportistas de Venezuela (Febotransven). El encuentro, liderado por el secretario Gabriel Perdomo, tuvo como objetivo principal escuchar y atender las necesidades prioritarias de este gremio.

Durante la reunión, se abordaron diversos requerimientos técnicos y operativos de los transportistas, reafirmando el compromiso del Gobierno Regional con la optimización de los servicios públicos y el bienestar de quienes hacen vida en este sector estratégico para la movilidad del estado.

Este encuentro marca el inicio de un ciclo de reuniones planificadas por la Secretaría de Transporte. En los próximos días, el equipo gubernamental recibirá de forma individual a cada uno de los gremios del estado, con el fin de brindar una atención personalizada que responda a las realidades específicas de cada organización.

Con estas acciones, el Ejecutivo regional ratifica su voluntad de mantener las puertas abiertas al diálogo social, consolidando alianzas que permitan mejorar la calidad del servicio en beneficio de todo el pueblo aragüeño.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS | CORTESÍA