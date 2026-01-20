Instalado Gabinete para la Transformación Económica en Ribas

CIUDAD MCY.- En aras de seguir avanzando con la transición al nuevo modelo de gobernanza, establecido en las 7 transformaciones, en el municipio José Félix Ribas, se instaló formalmente el Gabinete para la Transformación Económica establecido en la 1T, al frente del alcalde de la entidad, Juan Carlos Sánchez en compañía de Fredoal Rondón, responsable de la primera transformación económica en el municipio.

En la instalación se contó con la participación de las instancias de gobierno de la ciudad, por el poder legislativo, los concejales Engelber Vanega y Carlos Rodríguez, junto con cada uno de los directores, coordinadores y jefes que componen esta transformación, además del poder comunal, con la representación de las dieciséis comunas del municipio. Asimismo, participó Cincatesa como un centro industrial de capacitación técnico socialista del estado de Aragua y los voceros del consejo de campesino municipal y regional.

Durante su intervención, el alcalde Juan Carlos Sánchez enfatizó que Venezuela transita por un nuevo momento político, social y económico que exige estrategias innovadoras desde la gestión municipal. En este sentido, señaló que la reactivación financiera de la jurisdicción debe comenzar con un levantamiento exhaustivo del territorio, tal como lo ha solicitado la Gobernadora Joana Sánchez. Además, explicó el mandatario, que esta revisión de la territorialidad debe abarcar también el sistema agroalimentario, no solo en sus niveles de producción primaria, sino también en sus cadenas de comercialización y desarrollo comercial, impulsando directamente proyectos económicos y comerciales gestionados desde el poder popular y las comunas.

Asimismo, Sánchez destacó el papel fundamental del sector turístico, geográfico e histórico como motor de crecimiento para el municipio. Resaltó que La Victoria posee un potencial inigualable debido a su ubicación estratégica en el centro del país, lo que facilita el intercambio y la dinámica comercial regional. El alcalde instó a aprovechar estas ventajas competitivas para crear espacios de colaboración y trabajo conjunto que potencien la actividad económica local, reafirmando que la instalación de este Gabinete para la Transformación Económica es el paso decisivo para convertir las fortalezas históricas de la ciudad en beneficios reales para todos los habitantes.

