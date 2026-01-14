Mantenimiento urbano fortalece la seguridad y movilidad en Tovar

Las acciones preventivas de limpieza y mantenimiento de vías se desarrollan en sectores priorizados del municipio, como parte de una agenda sostenida de recuperación de espacios públicos

CUIDAD MCY.-Las acciones preventivas para el mantenimiento de la vialidad y el saneamiento de cunetas continúan en el municipio Tovar, mediante el despliegue de las cuadrillas de Servicios Generales en sectores priorizados en el marco de la Segunda Transformación del Plan de las 7 T y el Plan de la Aragueñidad.

En esta oportunidad, los trabajos se ejecutan en los sectores Circunvalación y Las Hortensias, donde se desarrollan labores de limpieza integral de vías, despeje de cunetas y retiro de desechos, como parte del plan de embellecimiento y recuperación de los espacios públicos y la infraestructura vial de la jurisdicción.

Estas acciones permiten mejorar la movilidad, reducir riesgos asociados a la acumulación de residuos y fortalecer las condiciones de seguridad y salubridad para conductores y peatones.

Es importante mencionar que, este despliegue forma parte de una agenda de articulación interinstitucional, respaldada por el Gobierno Nacional, en coherencia con el compromiso del presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto al Gobierno regional a través de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y la gestión municipal encabezada por el alcalde Maximiliano Suárez.

Con este despliegue sostenido, la alcaldía de la municipalidad reafirma su compromiso con la conservación de los espacios públicos, el mantenimiento preventivo de la vialidad y la construcción de un entorno urbano más ordenado, seguro y funcional para las comunidades.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA