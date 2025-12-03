Gobernadora entregó recursos para proyectos-Uners aprobados en Consulta Universitaria

Gracias a esta entrega, se podrá materializar en tiempo record la rehabilitación del espacio universitario, cuyo objetivo es brindar un ambiente confortable para el desempeño estudiantil

CUIDAD MCY.-En el marco de la celebración de la Primera Consulta Popular Universitaria Aragüeña 2025, realizada en cinco universidades de la entidad el pasado 27 de noviembre, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez hizo entrega de materiales de impermeabilización y construcción con el objetivo de materializar los proyectos ganadores en la referida cita electoral.

La primera entrega se realizó en la Universidad Experimental Simón Rodríguez (Unesr), donde la Gobernadora en compañía de la ingeniera Anacarina Orihuela, directora de Obras Públicas; Mariana Camacho, coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitarios de Aragua, y el grueso de la comunidad estudiantil, hizo entrega de los materiales para iniciar los tres proyectos ganadores: rehabilitación de los baños, construcción de la cancha deportiva y dotación de mesas y sillas.

Sánchez manifestó que la actividad fue un total éxito, ya que la comunidad estudiantil de la respectiva casa de estudio fue la más receptiva en esta jornada electoral.

“Estamos muy contentos de estar haciendo esta entrega, que ha enviado el presidente Nicolás Maduro. La semana pasada esta universidad tuvo la mayor afluencia, por eso aquí estamos aprobando tres proyectos para la universidad Simón Rodríguez”.

Asimismo, la mandataria aragüeña mencionó que gracias a los recursos entregados estos proyectos serán materializados en tiempo record, con el objetivo de brindarles una mejor calidad estudiantil a los jóvenes universitarios de la Uners.

Por su parte, Orihuela indicó que entre los materiales entregados se encuentran, ”Mil metros de manto autoadhesivo, ciento veinte láminas translúcidas, premier y cemento plástico”.

Finalmente, la joven Mariana Camacho, coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitarios de Aragua indicó que la Primera Consulta Popular Universitaria Aragüeña 2025 fue un proceso fructífero para la juventud universitaria.

“Aquí ganó la rehabilitación de los baños, la impermeabilización, la construcción de una cancha deportiva y la dotación de sillas y mesas; tres proyectos los cuales fueron escogidos por los propios estudiantes y, gracias a la gobernadora Joana Sánchez y al presidente Nicolás Maduros, somos testigos de que serán materializados”.

Esta primera dotación de insumos demuestra, el compromiso del Gobierno Bolivariano en las mejoras de la infraestructura donde hace vida el futuro profesional de la patria.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | PRENSA GBA