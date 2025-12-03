Avanza recuperación de la Plaza Bolívar de Maracay

La rehabilitación comprendió un conjunto de labores que se tradujo en acciones de manteamiento, reparaciones, sustituciones y embellecimiento del principal espacio público maracayero

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo sostenido por el embellecimiento y mantenimiento de los espacios públicos del estado Aragua, se desarrolló una jornada integral de recuperación en la emblemática Plaza Bolívar de Maracay, ubicada en el municipio Girardot, donde se garantizan áreas atractivas, óptimas y seguras para el encuentro ciudadano.

Durante el operativo, fueron sustituidos más de 100 reflectores, 300 bombillos, 600 metros de cableado y 300 portalámparas, fortaleciendo así el sistema de iluminación ornamental y funcional de este importante espacio histórico. Asimismo, se aplicaron 10 galones y 2 cuñetes de pintura en las glorietas de la plaza, renovando su imagen y resaltando su valor arquitectónico.

En paralelo, el equipo técnico ejecutó labores de mantenimiento y rehabilitación de las fuentes ornamentales, asegurando el correcto funcionamiento de sus sistemas hidráulicos y limpieza integral de sus estructuras. También avanzó la recuperación del sistema de juegos de luces que rodean la fuente principal, restituyendo su atractivo visual y devolviendo al espacio su tradicional ambiente de encuentro y disfrute familiar.

Adicionalmente, como parte del plan de recuperación del casco central de la ciudad, se realizan trabajos de mantenimiento y embellecimiento en la fachada del reconocido antiguo Hotel Jardín, donde fueron utilizados 10 cuñetes de pintura, preservando su carácter patrimonial y realzando su presencia dentro del entorno urbano.

Estas acciones forman parte del plan de conservación permanente que impulsa el Gobierno Bolivariano, desarrolladas bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, y en articulación con el secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

El presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, destacó que estos trabajos reafirman el compromiso con la segunda Gran Transformación, orientada al fortalecimiento de los servicios públicos y la consolidación de ciudades más humanas y funcionales.

“Estamos avanzando con dedicación para garantizar espacios dignos y en óptimas condiciones para nuestro pueblo. La Plaza Bolívar es un símbolo de identidad y merece estos esfuerzos continuos para su preservación y embellecimiento”, afirmó.

