La “Yasoparranda 2025” brindará sonrisas de esperanza a niños de Zamora

La jornada, que se llevará a cabo en la comunidad El Vigía, ofrecerá una variedad de servicios médicos y shows infantiles para cerca de 500 niños, niñas y adolescentes, en situación vulnerable de la localidad

CUIDAD MCY.-Este 14 de diciembre la ciudad de Villa de Cura, del municipio Zamora, será el escenario de la séptima edición de la Yasoparranda 2025, un alegre y emotivo evento en el que la Fundación “Doctor Yaso Maracay”, y voluntariado se unirán para llevar sonrisas a niños, niñas y adolescentes de las comunidades más vulnerables.

Los detalles de la jornada se conocieron a través de una rueda de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del centro comercial Unicentro Maracay, donde estuvieron presentes Jairo Torín, coordinador de la Fundación; Martín Añez, encargado de la Yasoparranda 2025; Luis Mariñez, representante del Colegio Nacional de Periodistas (CNP); Aniee Pérez, representante de Villa de Cura y Víctor Alfonso, psicólogo especialista.

En este encuentro, los organizadores informaron que la Yasoparranda 2025 se llevara a cabo en la comunidad de El Vigía, donde los integrantes de Doctor Yaso Maracay y voluntariado realizarán una jornada de atención integral, en el que serán atendidos alrededor de 500 niños, niñas y adolescentes con diversos servicios médicos.

Añez manifestó que en su 7ta edición el evento abordará a los pequeños de tres comunidades, “estas son El Vigía, El Ceniza y Chaguaramos donde vamos atender a 500 niños ese día, porque esto será una fiesta navideña, enmarcada a una jornada médica, donde se brindarán diversos servicios como odontología, psicología, barbería, peluquería y maquillaje entre otros.»

Por su parte el coordinador, Jairo Torín, indicó que la actividad contará con diversas presentaciones, “vamos a tener un show de personajes de súper héroes, de Santas Claus, música navideña, y además daremos cotillones y refrigerios para hacer una jornada completa”.

Este año la actividad será una de las más grandes de la fundación, ya que a esta se sumaron voluntariados provenientes de Valencia, Guacara y Los Teques, quienes harán la bonita labor de obsequiarles a los pequeños un día diferente en el que la magia de la Navidad, plene sus corazones de alegría.

SONRISAS DE ESPERANZAS

Durante la jornada los animadores subrayaron que brindar una mano amiga a los niños y niñas de comunidades vulnerables, es un acto de “esperanza que será recompensado por Dios”.

Víctor Alfonso agregó que, «en esta oportunidad nos sumamos a esta bonita actividad para acompañar a la Yasoparranda. El psicólogo estará realizando orientaciones y evaluaciones a la comunidad infantil, con mucho ánimo, vamos hacer también evaluación médica y atención pediátrica, para llevar alegría y bienestar a los más pequeños».

De igual manera, el coordinador de la fundación agregó que, “la sonrisa, la felicidad y el amor son algo tan maravilloso que rompen las leyes de la física, como fundación hemos estado en orfanatos y hospitales y cuando entramos en una habitación tenemos esa empatía de ponernos en el lugar del otro, porque estamos convencidos de que la felicidad hace el milagro».

Finalmente, Annie Pérez expresó su agradecimiento con la fundación y los voluntariados por unir fuerzas para llevarle, “sonrisas de esperanza a nuestros niños, un día bonito en el que ellos serán los protagonistas del evento”.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CIUDAD MCY