Gobernadora Joana Sánchez acompañó 5ta edición del «Mascotazo»

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, manifestó que los protagonistas de la actividad fueron los caninos y felinos que recibieron atención, amor y protección

CIUDAD MCY.-En un ambiente cargado de amor y solidaridad, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez en compañía de Carlos Guzmán , Alcalde del municipio Santiago Mariño encabezó la 5ta edición del «Mascotazo», extraordinaria jornada de atención veterinaria en la ciudad de Turmero.

La actividad se realizó en el marco del aniversario de Agrohacienda, ofreciendo servicios de calidad a cientos de mascotas.

El evento brindó a perros y gatos atención de calidad, de la mano de los profesionales que desarrollaron: consultas veterinarias, aplicación de tratamientos, limpieza de orejas, corte de uñas , entre otros, para brindar bienestar a las mascotas.

Durante la actividad, la Gobernadora Joana Sánchez manifestó que la actividad llevó amor y protección a los caninos y felinos que son parte de las familias aragüeñas.

Además, la mandataria regional indicó que la iniciativa es parte del proyecto de la Ley para el Trato Digno de los Animales de Compañía promovida por la Asamblea Nacional.

Por su parte , el Alcalde Carlos Guzmán señaló que la Agrohacienda promueve la protección animal y continuará expandiendo esta importante acción en cada rincón del municipio Mariño.

Cabe destacar que, en este 5to aniversario, diversas empresas estuvieron presentes para dar a conocer sus innovadores productos, esenciales para el cuidado y la salud de los animales.

La jornada se destacó por la gran afluencia de familias que aprovecharon esta oportunidad para brindar cuidado y atención de calidad a sus animales de compañía.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | GBA