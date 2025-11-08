Pueblo de Camatagua honró a la Virgen de la Inmaculada Concepción

Con fe y devoción, los habitantes realizaron un desfile de banderas en honor a su santa patrona

‎CUIDAD MCY.-Para rendir honor a la virgen de la Inmaculada Concepción, santa patrona del municipio Camatagua, la feligresía salió a las calles con una procesión llena de color, fe y devoción.

‎La actividad tuvo por nombre el desfile de banderas, en la que los habitantes en hermandad pasearon a la advocación mariana por las principales calles de la localidad, al tiempo que, ondeaban estandartes de color blanco y celeste.

‎El evento dio apertura a las fiestas patronales, momentos que «recuerdan la importancia de la unidad y esperanza de la vida», señaló el alcalde Duglas Seijas en una publicacion de Instagram (@duglasseijasc_).

‎Durante el recorrido, el pueblo elevó oraciones por la paz de Venezuela, el bienestar y prosperidad de la comunidad.

«En cada bandera y oración se sentía el inmenso amor que nos une y la fe que mueve montañas; reafirmamos el compromiso de seguir hacia la luz y la esperanza», refirió el burgomaestre.

Thaimara Ortiz | Fotos Alcaldía de Camatagua