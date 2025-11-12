Intensifican labores de recuperación del Liceo Julio Morales Lara

El proyecto se ejecuta con el objetivo de garantizar ambientes seguros y funcionales para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los jóvenes

Ciudad MCY.-En el marco de la 4ta transformación de la Ley de las 7 Transformaciones (7T), la cual está orientada a fortalecer la dimensión social mediante una educación integral, participativa y comunitaria, el Gobierno Bolivariano ejecuta labores de recuperación integral en el Liceo Julio Morales Lara, ubicado en la parroquia El Limón del municipio Mario Briceño Iragorry.

Brullerby Suárez, alcalde de Mario Briceño Iragorry, informó que hasta la fecha se han rehabilitado ocho de los 22 salones contemplados en el proyecto. La obra incluye además la recuperación total del techo, sistemas eléctricos, red de agua potable y aguas servidas, biblioteca, laboratorios y espacios deportivos.

“La idea es dejar 100% recuperado nuestro liceo, como lo merecen los estudiantes de la parroquia El Limón y de Caña de Azúcar”, expresó Suárez.

Durante un recorrido por las instalaciones, el burgomaestre destacó que el liceo había permanecido en condiciones críticas durante tres años, con la mitad de sus salones inhabilitados. Por ello, se priorizó la intervención en los espacios más afectados, cuya infraestructura representaba un riesgo para la comunidad estudiantil.

Cabe destacar, que el proyecto contempla la rehabilitación de las dos canchas deportivas, los pasillos del segundo edificio y los laboratorios, con el objetivo de garantizar ambientes seguros y funcionales para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los jóvenes.

Finalmente, el alcalde anunció que, una vez culminada la recuperación del liceo, se iniciarán trabajos en la Escuela Básica Limón, uno de los centros educativos más grandes y antiguos del municipio, reafirmando el compromiso con la educación pública de calidad.

ESTUDIANTES SATISFECHOS

El estudiante Yornier Rondón se mostró emocionado por las refacciones que se están realizando en el centro educativo, ya que anteriormente cuando llovía el liceo se mojaba demasiado, lo que no permitía ver clases. “Ahora sí, ahora ha cambiado bastante y ahora han cambiado la mayoría de los salones y están mejorando los demás, agradecidos estamos porque poco a poco iremos mejorando y este liceo seguirá siendo uno de los mejores y más grandes del municipio”, explicó.

De igual forma, Fabiola Chaparro, estudiante de quinto año, agradeció al gobierno nacional, regional y municipal por estos recursos que han otorgado para las mejoras en el liceo, “Esto nos ha ayudado mucho para volver a nuestras áreas de estudio, debido al deterioro de los techos se nos dificultaba mucho poder asistir a clases, pero gracias a las ayudas que nos han brindado, hemos podido retornar nuevamente las clases con normalidad”.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESÍA