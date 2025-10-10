UBA rindió homenaje a Josué Benjamín Figueroa

El escultor de 16 años de edad, recibió el título de Profesor Honorario en una ceremonia que celebró la disciplina, el esfuerzo y la vocación artística como caminos para transformar la realidad y fortalecer la identidad del país

CUIDAD MCY.-La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) celebró un acto especial en el Fórum Bicentenario para otorgar el título de Profesor Honorario al escultor Josué Benjamín Figueroa, joven artista cuya obras y trayectoria reflejan el espíritu de esfuerzo, talento y compromiso con la identidad venezolana.

Al respecto, el presidente del Consejo Superior Universitario, Basilio Sánchez Aranguren, destacó que el reconocimiento a Figueroa representa un ejemplo para toda la comunidad académica.

“Josué es hoy un referente. Haberlo traído aquí es una forma de decirle al país que así debemos educarnos: con disciplina y constancia”, afirmó Sánchez.

La distinción fue recibida por Figueroa en medio de aplausos y gestos de admiración, en un encuentro que reunió a autoridades universitarias, docentes, estudiantes y representantes del ámbito cultural, quienes resaltaron la madurez creativa del artista y su valioso aporte al patrimonio artístico nacional.

“Por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja”, expresó Figueroa en sus declaraciones a la prensa, resaltando la importancia de perseverar en la búsqueda de ideales.

ARTE QUE INSPIRA Y TRANSFORMA

En su intervención, el escultor agradeció a la casa de estudios por el reconocimiento, a sus padres y a Dios “por dar la fuerza y la luz para crear todos los días”. Subrayó que este título representa una nueva responsabilidad con Venezuela y con los jóvenes que, como él, ven en el arte una herramienta de transformación social.

“Este honor es también un compromiso con mi país, con la cultura y con el futuro”, afirmó.

Al referirse a su obra, dedicada al doctor José Gregorio Hernández, Figueroa señaló que más allá del aspecto religioso, buscó “exaltar una figura que ya forma parte de la cultura de Venezuela, porque el arte también tiene la misión de fortalecer nuestra identidad”.

VALORES Y ESENCIA

Figueroa reafirmó su propósito de continuar creando obras que reflejen los valores y la esencia del pueblo venezolano.

“Quiero seguir dejando huella en mi país, levantar monumentos que cuenten quiénes somos y llevar mi arte a otros rincones del mundo”, expresó.

El acto cerró con una ovación que celebró tanto el talento joven como el compromiso de la casa de estudio con la formación integral, la cultura y el arte como pilares para el desarrollo del país.

NUEVO NOMBRE EN PASEO LOS ILUSTRES

Como parte del homenaje, la UBA develó una placa en el Paseo de los Ilustres, espacio que honra a quienes han contribuido al desarrollo intelectual y artístico de la institución. Desde ahora, el nombre de Josué Benjamín Figueroa se suma al de reconocidas personalidades que han dejado huella en la historia universitaria y cultural del país.