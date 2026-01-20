Gobernadora Sánchez lideró mesa de trabajo con secretarios de las 7T

La jornada busca alinear los esfuerzos regionales con los objetivos nacionales establecidos en el Plan de la Patria, para continuar garantizando una gestión eficiente y cercana a las realidades del pueblo

CIUDAD MCY.- Con el objetivo estratégico de consolidar las políticas públicas en beneficio de la entidad, la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, encabezó una productiva jornada de trabajo junto a los secretarios y secretarias responsables de las 7 Transformaciones (7T) del Gobierno regional.

​El encuentro, que tuvo como escenario el histórico Ateneo de Turmero (TAT), se desarrolló bajo las directrices del Plan de la Aragüeñidad.

El objetivo principal de la actividad fue debatir, ideas, propuestas y acciones que continúen el fortalecimiento del Poder Popular organizado en las 191 comunas y circuitos del estado.

Asimismo se plantearon acciones para garantizar el desarrollo del Plan Derecho a la Ciudad Aragua urbana y ecológica, para ofrecer una movilidad segura y el disfrute de espacios comunes a todos los aragüeños y visitantes.

De igual manera la máxima autoridad aragüeña, converso con su equipo de gobierno para continuar la ejecución y desarrollo de los diversos planes que potencien la salud en el estado, cuyo objetivo primordial es asegurar un servicio público de salud digno, eficiente y de calidad para todos los habitantes de la entidad.

Finalmente esta importante encuentro refirma el compromiso del gobierno regional en continuar trabajando de la mano del Poder Popular y las comunidades para resolver sus diferentes problemáticas y así otorgarles la mayor suma de felicidad posible como lo ha orientado el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

