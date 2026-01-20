Más de 3 mil habitantes de Revenga favorecidos por reactivación de pozo

Los residentes el sector Santa Rosalía apreciarán la sustitución de los componentes del pozo en la Base de Misiones Guayabalito lo que permitirá contar con el servicio de agua constante

CIUDAD MCY.- En un trabajo articulado entre el gobierno del municipio José Rafael Revenga y la empresa estadal Hidrocentro, se llevó a cabo la sustitución del motor y la bomba en el pozo Gran Base de Misiones Guayabalito, ubicado en el sector Santa Rosalía para el beneficio de más de 3 mil habitantes.

Este trabajo permite a los residentes contar con un sistema de agua repotenciado y más eficiente gracias a la instalación de un motor y bomba de 15 hp de 4 pulgadas completamente nuevos, y a las gestiones realizadas por parte del equipo municipal en pro de continuar optimizando los servicios públicos en cada uno de los sectores revengueños.

En este sentido, Deisy Zárraga habitante de la localidad refirió sentirse muy agradecida y contenta por el trabajo realizado “me siento muy agradecida primeramente con Dios y con todos los que están haciendo posible este trabajo, porque se nos instaló la nueva bomba para poder recibir ese vital líquido en nuestros hogares”.

Del mismo modo, Deisy León comentó su alegría por este gran logro, puesto que, con esta reactivación, sectores de Santa Rosalía ahora reciben el vital líquido en sus viviendas, “yo me siento muy feliz porque el agua es indispensable para todo y ya contamos nuevamente con el servicio”.

Con esta reactivación se evidencia el compromiso del gobierno municipal de seguir trabajando de la mano del poder popular organizado con el objetivo de atender y optimizar el funcionamiento y estabilidad de los servicios públicos, todo esto en pro del bienestar social que respalda el gobierno nacional, regional y local para el impulso de las 7 transformaciones.

