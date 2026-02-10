Gobierno Bolivariano despliega intervención integral en Chuao para conmemorar su 458° aniversario

La jornada enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad incluye la rehabilitación de fachadas coloniales y la modernización del sistema eléctrico, garantizando el «Buen vivir»

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración de los 458 años de fundación de la parroquia Chuao, municipio Santiago Mariño, el Gobierno Bolivariano ha iniciado una intervención integral que abarca mejoras significativas en infraestructura y servicios públicos, con un énfasis especial en la optimización del sistema eléctrico.

​Estas acciones forman parte de las políticas públicas orientadas a garantizar espacios humanizados para el disfrute de la ciudadanía, alineadas con la segunda línea estratégica de la Ley Orgánica de las Siete Grandes Transformaciones (7T) y son ejecutadas en perfecta articulación con la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, en beneficio de la calidad de vida y el bienestar de la población mariñense.

Entre las labores de infraestructura, destaca el inicio de la rehabilitación total de las fachadas coloniales en el sector La Playa. Los trabajos se concentran específicamente en el malecón y los alrededores de la Boca del río.

El objetivo central es ofrecer espacios coloridos y vibrantes que reflejen la idiosincrasia de este pueblo costero, permitiendo que tanto locales como visitantes disfruten de la riqueza cultural e histórica de la zona.

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

En un esfuerzo articulado para brindar mayor seguridad y bienestar, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ha materializado ​la entrega de 11 cajas de cortacorriente y un transformador de 50 kVA.

La iniciativa busca modernizar la red de alumbrado público, reducir el consumo energético y garantizar espacios más seguros y habitables para las familias.

Con estas labores el pueblo de Chuao avanza hacia la modernidad y la seguridad. El brillo de estas nuevas luces no solo ilumina calles y avenidas, sino también la esperanza de una comunidad que ve cómo sus necesidades se convierten en realidades palpables.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA