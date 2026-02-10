Gestión de Gobernadora Sánchez alcanza 89% de efectividad en el 1×10 del Buen Gobierno

Gracias a la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, se han logrado atender más de 54.000 casos de un total de 60.240 solicitudes recibidas en todo el estado

CIUDAD MCY.- Cumpliendo con el compromiso adquirido durante su acto de investidura en el histórico Samán de Güere, ante el presidente Nicolás Maduro y el pueblo aragüeño, la gestión de la gobernadora Sánchez ha consolidado una política de atención priorizada, humana y eficiente.

A tan solo seis meses de gestión, el Gobierno regional reporta un 89% de efectividad en la resolución de casos a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, lo que se traduce en 54.000 atenciones de 60.240 solicitudes.

Este balance fue presentado por Texalia Vaquero, responsable de la Sala Situacional del 1×10 del Buen Gobierno y del Sistema de Misiones y Grandes Misiones, quien destacó que la administración regional ha centrado sus esfuerzos en dar respuesta inmediata, especialmente en las áreas de salud y necesidades sociales.

Este novedoso sistema, implementado por el presidente constitucional Nicolás Maduro y respaldado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través de Ven App, ha cubierto las necesidades del Poder Popular en el territorio aragüeño

ABORDAJE CASA A CASA

Bajo la premisa del Gobierno Nacional de consolidar la gobernanza y la gobernabilidad, se ha hecho el abordaje «Casa a Casa» en todo el estado.

Esta estrategia ha permitido diagnosticar los problemas directamente en las comunidades, sin intermediarios, validando los reportes realizados a través de la aplicación VenApp.

En ese mismo orden de ideas, Vaquero explicó la metodología de atención directa. «Nosotros captamos los casos en el casa a casa, abordamos todas las situaciones que las personas ya han reportado, que son casos directos sin intermediarios a través de la aplicación Ven App», destacó

Asimismo, informó que, durante las recientes jornadas de atención social y entregas de ayudas técnicas, se ha verificado la efectividad del sistema «De 1.000ayudas entregadas, pudimos constatar que 254 corresponden directamente a solicitudes realizadas a través del 1×10 del Buen Gobierno, atendiendo apersonas que siguen creyendo en la política de nuestro presidente NicolásMaduro».

INCREMENTO DE ATENCIÓN DIRECTA

El incremento en la capacidad de respuesta es también fruto de las políticas públicas implementadas a través del Plan de la Aragüeñidad, el cual ha permitido humanizar la gestión y elevar la calidad de la atención al ciudadano.

Al respecto, Vaquero expresó ‘’nosotros podemos decir que, para los seis meses que tiene nuestra gobernadora, ya el estado alcanza el 89 % de atenciones’’ puntualizó.

Además, la funcionaria detalló que, gracias a la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, se han logrado atender más de 54.000 casos de un total de 60.240 solicitudes recibidas en todo el estado.

«En los diferentes entes que tienen vinculación con el sistema del 1×10, como los ministerios, la gobernación y las alcaldías, hemos atendido ya casi el 100%. De las más de 60.240 solicitudes, se han atendido más de 54.000 en todo el estado, lo que arroja un balance muy positivo’’ puntualizó

Finalmente, la autoridad regional enfatizó que estas acciones no son aisladas, sino parte de un esfuerzo continuo y articulado con todas las salas de autogobierno municipal y los alcaldes, garantizando así que las demandas del pueblo sean escuchadas y resueltas de manera oportuna.

