Homenajeado José Alfredo Cubillán en el TOM

En el acto las autoridades hicieron entrega de la Orden Samán de Aragua al homenajeado como un reconocimiento a su invaluable aporte al patrimonio cultural

CIUDAD MCY.-En una jornada marcada por el reconocimiento al talento y la constancia las instalaciones del emblemático Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) se vistieron de gala para homenajear al maestro José Alfredo Cubillán, tras cumplir 52 años de impecable trayectoria artística.

La iniciativa de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez busca agradecer y reconocer el trabajo de los cultores quienes dia a dia mantienen vivas las raíces y culturas aragüeñas.

El evento estuvo presidido por Sendy Romero presidente del TOM, acompañado por Leira Suárez, autoridad unica de Educación junto a diversas autoridades regionales y personalidades del mundo cultural.

Como reconocimiento a su invaluable aporte al patrimonio cultural y su labor formando generaciones de artistas, las autoridades hicieron entrega a Cubillán de la Orden Samán de Aragua.

Este reconocimiento simboliza el respeto y la gratitud del pueblo aragüeño hacia un hombre que ha dedicado más de cinco décadas a la de gestión cultura.

El presidente del TOM expreso que, «hablar de José Alfredo Cubillán es hablar de la historia viva del teatro en nuestro estado, su legado trasciende los escenarios y se queda en el corazón de cada alumno y espectador».

Por su parte, José Cubillán extendió su agradecimiento a las autoridades por hacerle el homenaje en vida.

«Inicié siendo un ayudante de utileria y fui avanzando en este mundo artístico, hoy llevo 52 años de trayectoria, estoy agradecido por este hermoso homenaje gracias a la gobernadora Joana por reconocer el trabajo de nosotros los cultores», expresó Cubillan.

UN LEGADO PERMANENTE

El momento más significativo de la jornada fue el anuncio oficial de la designación del nombre de la sala principal del teatro en honor al homenajeado.

El espacio central del Teatro de la Ópera de Maracay llevará el nombre de José Alfredo Cubillán como muestra de inspiración a los futuros artistas que pisen el escenario del TOM, recordándoles que la disciplina y la pasión son las bases de una carrera de éxito.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CIUDAD MCY