Personal de Salud sumó compromiso a la prevención del cáncer de mama

El equipo de trabajo del CPT El Limón recibió una capacitación sobre cómo abordar a las personas que presenten dicha patología oncológica

CUIDAD MCY.-El personal médico del CPT I El Limón, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, asistió a un nutrido conversatorio en miras de aumentar y actualizar los conocimientos sobre el abordaje del cáncer de mama.

‎‎La actividad se desarrolló como parte de la conmemoración del Mes Rosa, para sembrar en los trabajadores del sector el cambio del sistema de salud, pasar de lo curativo a lo preventivo.

‎‎La formación estuvo a cargo de Luis Sevilla, coordinador del departamento de Radiología, quien se encargó de profundizar en distintas aristas que ayuden a detectar los estadios tempranos, e incluso prevenir la enfermedad.

‎‎Algunos de los puntos fueron la sana alimentación, actividad física y deporte, uso de farmacos, asistencia a los controles médicos, maneras y tiempos de hacer el autoexamen, así como todas aquellas acciones que permitan disminuir la formación de células cancerígenas.

‎‎»Levamos información de primera mano, con respecto y calidad humana, para fomentar la prevención y abordaje de esta patología», refirió el especialista.

‎‎Es valioso destacar que, además de enfermeras y doctores, la invitación a la jornada formativa se extendió a los habitantes del municipio, ampliando el rango de aprendizaje hasta las comunidades.

‎‎Uno de los trabajos emprendidos por este centro de la salud es la educación constante de la población, dicha razón motivo a un despliegue de los profesionales a los más de 30 sectores con charlas.

‎‎»Recorrer el municipio nos permite llevar atención médica y captar a pacientes con enfermedades de base, así evitamos las complicaciones», puntualizó Sevilla.

‎‎AL SERVICIO DEL PUEBLO

‎La doctora Nelly Pérez, directora del CPT El Limón, también acompañó el evento formativa, y reseñó que si bien estaban dirigiéndose a mujeres en distintas etapas de la vida, había especial énfasis en los hombres, quienes pueden presentar cáncer de mama.

‎‎Al menos uno de cada 10 casos al nivel mundial son presentados por el sexo masculino, por ello es importante concientizarlos. ‎

THAIMARA ORTIZ | ‎FOTOS | CIUDAD MCY