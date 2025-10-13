Personal de Salud sumó compromiso a la prevención del cáncer de mama

El equipo de trabajo del CPT El Limón recibió una capacitación sobre cómo abordar a las personas que presenten dicha patología oncológica
CUIDAD MCY.-El personal médico del CPT I El Limón, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, asistió a un nutrido conversatorio en miras de aumentar y actualizar los conocimientos sobre el abordaje del cáncer de mama.
La actividad se desarrolló como parte de la conmemoración del Mes Rosa, para sembrar en los trabajadores del sector el cambio del sistema de salud, pasar de lo curativo a lo preventivo.
La formación estuvo a cargo de Luis Sevilla, coordinador del departamento de Radiología, quien se encargó de profundizar en distintas aristas que ayuden a detectar los estadios tempranos, e incluso prevenir la enfermedad.
Algunos de los puntos fueron la sana alimentación, actividad física y deporte, uso de farmacos, asistencia a los controles médicos, maneras y tiempos de hacer el autoexamen, así como todas aquellas acciones que permitan disminuir la formación de células cancerígenas.
»Levamos información de primera mano, con respecto y calidad humana, para fomentar la prevención y abordaje de esta patología», refirió el especialista.
Es valioso destacar que, además de enfermeras y doctores, la invitación a la jornada formativa se extendió a los habitantes del municipio, ampliando el rango de aprendizaje hasta las comunidades.
Uno de los trabajos emprendidos por este centro de la salud es la educación constante de la población, dicha razón motivo a un despliegue de los profesionales a los más de 30 sectores con charlas.
»Recorrer el municipio nos permite llevar atención médica y captar a pacientes con enfermedades de base, así evitamos las complicaciones», puntualizó Sevilla.
AL SERVICIO DEL PUEBLO
La doctora Nelly Pérez, directora del CPT El Limón, también acompañó el evento formativa, y reseñó que si bien estaban dirigiéndose a mujeres en distintas etapas de la vida, había especial énfasis en los hombres, quienes pueden presentar cáncer de mama.
Al menos uno de cada 10 casos al nivel mundial son presentados por el sexo masculino, por ello es importante concientizarlos.
THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CIUDAD MCY