Gobierno Bolivariano fortalece sistema de salud en Bolívar con dotación de insumos médicos

Con esta acción se busca asegurar la continuidad de los servicios, mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población y consolidar el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en todo el estado Aragua

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto para fortalecer la atención sanitaria en cada uno de los territorios del estado Aragua, se llevó a cabo una significativa dotación de insumos médicos y materiales quirúrgicos a la Clínica Popular Dr. Rafael Villamizar, del municipio Bolívar.

La actividad estuvo encabezada por la alcaldesa de la jurisdicción, Marisol Rodríguez, quien oficializó la entrega de más de 7.000 unidades entre medicinas, material médico-quirúrgico y dotación técnica.

Entre los elementos entregados destaca la incorporación de equipos de última tecnología para el laboratorio, así como medicamentos controlados, fármacos intrahospitalarios e insumos de doble propósito, que permitirá ampliar y mejorar los servicios esenciales que ofrece el nosocomio a todos los pacientes de la zona.

Esta acción, impulsada por el presidente Nicolás Maduro y liderada por la ministra del Poder Popular para la Salud (MPPS), Magaly Gutiérrez, y la gobernadora Joana Sánchez, tiene como objetivo garantizar atención médica oportuna y de calidad a todos los ciudadanos desde el punto y circulo de sus territorios.

Es importante destacar que esta entrega se suma a las acciones continuas que ejecuta el Gobierno Regional en los 18 municipios de la entidad, ofreciendo respuestas inmediatas a las solicitudes realizadas tanto por la ciudadanía como por los profesionales de la salud, consolidando así la red de atención pública en el estado Aragua.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA ALCALDIA BOLIVAR